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Від -12 до +9 і не тільки. Синоптик розповіла про "сюрпризи" погоди в Україні на сьогодні

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 07:00
Від -12 до +9 і не тільки. Синоптик розповіла про "сюрпризи" погоди в Україні на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 лютого, в Україні очікується мокрий сніг на південному сході, в Донецькій та Запорізькій областях. Місцями мокрий сніг ввечері пройде в північних областях, переважно дощ очікується в західній частині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"У центральних областях, більшості східних та в південній частині України - без опадів.Температура повітря буде від зими до весни", - розповіла вона.

За її словами, вночі на сході очікується -7...-12 градусів морозу, на решті території +2..-4.

"Впродовж дня п‘ятниці у західних областях та на півдні (окрім Запоріжжя, де холоднувато) передбачається +4...+9 градусів. На сході відчутно свіжіше, 0...-3 градуси. На решті території України очікується 0...+3 градуси", - додала Діденко.

За даними синоптика, у Києві 17 лютого місцями мокрий сніг, часом дощ.

"Протягом дня температура повітря становитиме близько +2 градусів", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у лютому.

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