Третій рік безкоштовно забезпечує ЗСУ чаєм: "Мономах" спростовує фейки про бізнес у РФ

Компанія "Мономах" спростувала звинувачення у постачанні продукції у рф, назвавши їх безпідставними. Від початку повномасштабного вторгення бізнес з агресором було повністю припинено, а всі зусилля спрямовані на підтримку України. Зокрема, "Мономах" уже третій рік безкоштовно відправляє чай ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
Останнім часом в медіа та соцмережах поширюється інформація, яка ставить під сумнів репутацію "Мономах", звинувачуючи компанію в співпраці з рф і білоруссю.
Компанія рішуче заперечує ці твердження і заявляє, що з початку повномасштабного вторгнення всі зв'язки з країнами-агресорами були повністю розірвані.
"Мономах" наголошує на своїй відкритості до перевірок і вже надала повний пакет документів державним органам.
Наразі жодні звинувачення не знайшли підтвердження, а поширена інформація базується виключно на припущеннях. Компанія підкреслює, що вся її діяльність є прозорою та підтверджена офіційними процедурами.
"Ми співпрацюємо з усіма перевіряючими органами та готові надати будь-які додаткові документи", – заявляють у "Мономах".
Чайні та кавові бренди компанії відомі понад 30 років завдяки якості продукції та прозорості виробництва. Серед них LOVARE, MONOMAX, FERARRA, "Три Слона", "Чайні шедеври", "Кавові шедеври".
У "Мономах" вважають, що заяви, які поширюються, є цілеспрямованою атакою на репутацію компанії, яка послідовно підтримує етичні принципи ведення бізнесу, дотримується міжнародних санкцій та працює у межах прозорих правил.
Всі експортні та імпортні операції "Мономах" проходять через офіційні митні процедури. Компанія має багаторівневу систему контролю, яка унеможливлює "сірі" чи нелегальні схеми.
"Ми відкриті до будь-яких додаткових перевірок – як з боку партнерів, так і з боку державних чи міжнародних аудиторів. Ми нічого не приховуємо, адже наш бізнес базується на чесності й довірі", – говорять у "Мономах".
Керівництво компанії вважає, що хвиля фейків може бути пов’язана з її волонтерською діяльністю, адже "Мономах" безкоштовно постачає чай для фронту вже третій рік.
Інформаційні атаки розцінюють як спробу підірвати не лише репутацію компанії, а й саму ідею допомоги фронту від українського бізнесу.
"Ми безкоштовно постачаємо продукцію на волонтерських засадах, бо розуміємо: це підтримка, тепло й енергія для наших захисників. І саме ця допомога, можливо, не всім подобається", – наголошують у компанії.
Компанія припускає, що звинувачення можуть бути результатом недобросовісної конкуренції. Висока довіра до бренду робить "Мономах" зручною мішенню.
Попри тиск, компанія продовжує працювати чесно та прозоро. Головна мета – бути надійним партнером, підтримувати економіку та допомагати українським захисникам.
"Мономах" запевняє, що жодні інформаційні атаки не змусять припинити виробництво якісного продукту та допомогу фронту.