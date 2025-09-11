Официальная позиция "Мономах"

В последнее время в медиа и соцсетях распространяется информация, которая ставит под сомнение репутацию "Мономах", обвиняя компанию в сотрудничестве с рф и беларусью.

Компания решительно отрицает эти утверждения и заявляет, что с начала полномасштабного вторжения все связи со странами-агрессорами были полностью разорваны.

"Мономах" отмечает свою открытость к проверкам и уже предоставила полный пакет документов государственным органам.

Пока никакие обвинения не нашли подтверждения, а распространенная информация базируется исключительно на предположениях. Компания подчеркивает, что вся ее деятельность прозрачна и подтверждена официальными процедурами.

"Мы сотрудничаем со всеми проверяющими органами и готовы предоставить какие-либо дополнительные документы", – заявляют в "Мономах".

Атака на репутацию

Чайные и кофейные бренды компании известны более 30 лет благодаря качеству продукции и прозрачности производства. Среди них LOVARE, MONOMAX, FERARRA, "Три Слона", "Чайные шедевры", "Кофейные шедевры".

В "Мономах" считают, что распространяемые заявления являются целенаправленной атакой на репутацию компании, которая последовательно поддерживает этические принципы ведения бизнеса, соблюдает международные санкции и работает в рамках прозрачных правил.

Прозрачность бизнеса

Все экспортные и импортные операции "Мономах" проходят через официальные таможенные процедуры. Компания имеет многоуровневую систему контроля, которая делает невозможными "серые" или нелегальные схемы.

"Мы открыты для любых дополнительных проверок – как со стороны партнеров, так и со стороны государственных или международных аудиторов. Мы ничего не скрываем, ведь наш бизнес базируется на честности и доверии", – говорят в "Мономах".

Поддержка ВСУ

Руководство компании считает, что волна фейков может быть связана с ее волонтерской деятельностью, ведь "Мономах" бесплатно поставляет чай для фронта уже третий год.

Информационные атаки расценивают как попытку подорвать не только репутацию компании, но и саму идею о помощи фронту от украинского бизнеса.

"Мы бесплатно поставляем продукцию на волонтерских началах, потому что понимаем: это поддержка, тепло и энергия для наших защитников. И именно эта помощь, возможно, не всем нравится", – отмечают в компании.

Запуск фейков как грязная конкуренция?

Компания предполагает, что обвинения могут являться результатом недобросовестной конкуренции. Высокое доверие к бренду делает "Мономах" удобной мишенью.

Несмотря на давление, компания продолжает работать честно и прозрачно. Главная цель – быть надежным партнером, поддерживать экономику и помогать украинским защитникам.

"Мономах" уверяет, что никакие информационные атаки не заставят прекратить производство качественного продукта и помощь фронту.