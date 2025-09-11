Третій рік безкоштовно забезпечує ЗСУ чаєм: "Мономах" спростовує фейки про бізнес у РФ

Компанія "Мономах" спростувала звинувачення у постачанні продукції у рф, назвавши їх безпідставними. Від початку повномасштабного вторгення бізнес з агресором було повністю припинено, а всі зусилля спрямовані на підтримку України. Зокрема, "Мономах" уже третій рік безкоштовно відправляє чай ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Офіційна позиція "Мономах"

Останнім часом в медіа та соцмережах поширюється інформація, яка ставить під сумнів репутацію "Мономах", звинувачуючи компанію в співпраці з рф і білоруссю.

Компанія рішуче заперечує ці твердження і заявляє, що з початку повномасштабного вторгнення всі зв'язки з країнами-агресорами були повністю розірвані.

"Мономах" наголошує на своїй відкритості до перевірок і вже надала повний пакет документів державним органам.

Наразі жодні звинувачення не знайшли підтвердження, а поширена інформація базується виключно на припущеннях. Компанія підкреслює, що вся її діяльність є прозорою та підтверджена офіційними процедурами.

"Ми співпрацюємо з усіма перевіряючими органами та готові надати будь-які додаткові документи", – заявляють у "Мономах".

Атака на репутацію

Чайні та кавові бренди компанії відомі понад 30 років завдяки якості продукції та прозорості виробництва. Серед них LOVARE, MONOMAX, FERARRA, "Три Слона", "Чайні шедеври", "Кавові шедеври".

У "Мономах" вважають, що заяви, які поширюються, є цілеспрямованою атакою на репутацію компанії, яка послідовно підтримує етичні принципи ведення бізнесу, дотримується міжнародних санкцій та працює у межах прозорих правил.

Прозорість бізнесу

Всі експортні та імпортні операції "Мономах" проходять через офіційні митні процедури. Компанія має багаторівневу систему контролю, яка унеможливлює "сірі" чи нелегальні схеми.

"Ми відкриті до будь-яких додаткових перевірок – як з боку партнерів, так і з боку державних чи міжнародних аудиторів. Ми нічого не приховуємо, адже наш бізнес базується на чесності й довірі", – говорять у "Мономах".

Підтримка ЗСУ

Керівництво компанії вважає, що хвиля фейків може бути пов’язана з її волонтерською діяльністю, адже "Мономах" безкоштовно постачає чай для фронту вже третій рік.

Інформаційні атаки розцінюють як спробу підірвати не лише репутацію компанії, а й саму ідею допомоги фронту від українського бізнесу.

"Ми безкоштовно постачаємо продукцію на волонтерських засадах, бо розуміємо: це підтримка, тепло й енергія для наших захисників. І саме ця допомога, можливо, не всім подобається", – наголошують у компанії.

Запуск фейків як брудна конкуренція?

Компанія припускає, що звинувачення можуть бути результатом недобросовісної конкуренції. Висока довіра до бренду робить "Мономах" зручною мішенню.

Попри тиск, компанія продовжує працювати чесно та прозоро. Головна мета – бути надійним партнером, підтримувати економіку та допомагати українським захисникам.

"Мономах" запевняє, що жодні інформаційні атаки не змусять припинити виробництво якісного продукту та допомогу фронту.