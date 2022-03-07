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Третий раунд переговоров Украины и России начнется в 16:00

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Украина, Понедельник 07 марта 2022 13:27
Третий раунд переговоров Украины и России начнется в 16:00 Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (twitter.com/Podolyak_M)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня пройдет третий раунд переговоров Украины и России. Он начнется в 16:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация - без изменений", - написал Подоляк.

Ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что третий раунд переговоров Украины и РФ состоится в понедельник, 7 марта.

Также он отметил, что в переговорах с Россией по прекращению войны есть два проблемных вопроса - Крым и признание "ЛДНР".

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