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Третій раунд перемовин України та Росії розпочнеться о 16:00

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Україна, Понеділок 07 березня 2022 13:27
Третій раунд перемовин України та Росії розпочнеться о 16:00 Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (twitter.com/Podolyak_M)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні пройде третій раунд перемовин України та Росії. Він розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація - без змін", - написав Подоляк.

Раніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що третій раунд переговорів України та РФ відбудеться в понеділок, 7 березня.

Також він зазначив, що в переговорах з Росією щодо припинення війни є два проблемних питання - Крим та визнання "ЛДНР".

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