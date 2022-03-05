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Третій раунд переговорів з Росією відбудеться у понеділок, - Арахамія

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Субота 05 березня 2022 18:54
Третій раунд переговорів з Росією відбудеться у понеділок, - Арахамія Фото: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українська та російська сторони домовились про третій раунд переговорів. Він відбудиться вже в понеділок 7 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок", - пише Арахамія.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про перші подробиці другого раунду переговорів між Україною та Росією.

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