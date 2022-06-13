Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров

Подробности встречи "Рамштайн-3"

Очередное заседание Контактной группы анонсировано на 15 июня в Брюсселе. Участники обсудят дальнейшее оказание военной помощи Украине в войне с Россией.

Встреча пройдет в штаб-квартире НАТО под руководством главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина.

Как сообщили в Пентагоне, приглашение на заседание направили министрам обороны и начальникам штабов вооруженных сил со всего мира.

Переговоры начнутся в 17:00 по киевскому времени со вступительного слова руководителя Пентагона. По итогам встречи Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли дадут пресс-конференцию.

Ожидания Украины

В Офисе президента ожидают решения Контактной группы 15 июня о поставках вооружения. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что для завершения войны с РФ украинским вооруженным силам необходимо несколько тысяч единиц тяжелой техники.

Накануне встречи "Рамштайн-3" Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с американским генералом Марком Милли попросил ускорить процесс предоставления Украине артиллерии калибром 155 мм.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, проведение заседания Контактной группы означает, что партнеры продолжат работать над вопросом поддержки нашей армии в противостоянии агрессору.

При этом Данилов отметил, что шаги, которые предпринимаются сейчас, нужно было делать раньше. "Однако если они это сделают "завтра", то мы также будем благодарны", - заявил секретарь Совета нацбезопасности.

Итоги прошлого заседания

Предыдущая встреча прошла в режиме онлайн 23 мая и собрала 47 участников. По итогам переговоров в Пентагоне сообщили об активизации усилий по международной поддержке Украины.

20 стран объявили о новых пакетах помощи, включая боеприпасы для артиллерии, танки, системы береговой обороны, бронетехнику. Были анонсированы передача вооружений от Дании для защиты украинского побережья, новые поставки оружия от Италии, Греции, Норвегии и Польши.

Министр обороны Алексей Резников назвал встречу успешной и отметил, что Украина получила подтверждение о передаче пусковых установок и противокорабельных ракет "Гарпун".

Одним из ожиданий украинской стороны от майских переговоров "Рамштайн-2" было предоставление высокоточных реактивных систем залпового огня. После нескольких недель обсуждений в США приняли решение о передаче РСЗО HIMARS. Также в Великобритании согласовали поставку Украине установок M270 с дальностью поражения до 80 километров.

Как возник формат "Рамштайн"

26 апреля состоялась первая международная встреча, посвященная военной помощи Украине в борьбе с РФ. Ее инициатором выступил Пентагон. Местом проведения стала авиабаза Рамштайн в Германии, откуда и появилось негласное название последующих саммитов.

Переговорную платформу организовали для координации оборонной поддержки Украины в текущих условиях и в долгосрочной перспективе - после окончания войны.

Коалиция собрала представителей оборонных ведомств 43 стран. Кроме членов НАТО в Рамштайне присутствовали Швеция, Финляндия, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Кения, Либерия, Марокко, Тунис, Катар, Иордания и Израиль. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Алексей Резников.

Переговоры продолжались более 7 часов, и по их итогам было принято несколько важных решений:

создание консультативной группы по вопросам обороны Украины;

проведение ежемесячных встреч группы вживую или онлайн для оптимизации процесса получения вооружений;

переход Украины на оружие стандартов НАТО, что обеспечит полную совместимость ВСУ с армиями стран Североатлантического альянса.

На следующих переговорах 23 мая к встрече "Рамштайн" присоединились Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.