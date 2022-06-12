Залужный попросил США ускорить процесс предоставления Украине артиллерии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли попросил как можно скорее помочь Украине получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного .

"Я в очередной раз повторил генералу Милли свою просьбу - в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", - сказал Залужный.

Он добавил, что также поделился со своим визави стратегическими целями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведения операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, о которой мы просим", - сказал он.

Залужный и Милли обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизу времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации.