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В НАТО анонсировали передачу Украине тяжелого оружия накануне "Рамштайн-3"

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Брюссель, Среда 15 июня 2022 12:48
В НАТО анонсировали передачу Украине тяжелого оружия накануне "Рамштайн-3" Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня НАТО объявит о выделении Украине новой военной помощи. Она будет включать тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинге.

"Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию", - заявил Столтенберг.

По его словам, также НАТО готовит план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса.

"Рамштайн-3"

Напомним, сегодня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины. На заседании соберутся представители оборонных ведомств более 40 стран.

Отметим, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности передать Украине все вооружение, в котором сейчас нуждается ВСУ.

В Офисе президента Владимира Зеленского уже обратились к участникам "Рамштайна", заявив, что "ждут решения".

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