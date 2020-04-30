Третий энергоблок Ровенской АЭС снова подключили к сети

Энергоблок №3 Ровенской АЭС в 00:51 30 апреля 2020 года подключен к энергосети после кратковременного отключения накануне. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

По данным пресс-службы, 29 апреля 2020 года в 20:05 был ошибочно сформирован сигнал защиты относительно потери возбуждения турбогенератора ТГ-5. По шкале INES событие квалифицировано уровнем "вне шкалы".

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находилось в пределах действующих норм. Сейчас мощность энергоблока составляет 80% от номинальной из-за балансового ограничения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 385 МВт. Действует балансовое ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 57,2 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 1 млрд 623,1 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 6 млрд 800,5 млн кВт-ч электроэнергии. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Отметим, Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

Напомним глава энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что В 20:05 29 апреля после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер три Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Он отметил, что общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.