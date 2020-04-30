На Ровенской АЭС отключился атомный блок после срабатывания автоматики

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Мощность атомного блока 1000 МВт

В 20:05 29 апреля после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер три Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя энергетического комитета парламента Андрей Герус в Facebook.

Он отметил, что общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт.

"Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11 400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас. Неработающие блоки Энергоатома будут замещены блоками угольных электростанций", - добавил Герус.

Ранее сообщалось, что в результате нарастания кризисных явлений в энергетической системе Украины и из-за существенного падения потребления электроэнергии Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины пересмотрело Прогнозный энергетический баланс на 2020 год.

РБК-Украина писало, что Министерство энергетики и охраны окружающей среды утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины, который предусматривает постепенное сокращение объемов производства электроэнергии всеми типами генерации и рост производства возобновляемых источников энергии.