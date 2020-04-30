Третій енергоблок Рівненської АЕС знову підключили до мережі

Енергоблок №3 Рівненської АЕС в 00:51 30 квітня 2020 року підключено до енергомережі після короткочасного відключення напередодні. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатома".

За даними прес-служби, 29 квітня 2020 року в 20:05 був помилково сформований сигнал захисту щодо втрати збудження турбогенератора ТГ-5. За шкалою INES подія кваліфіковано рівнем "поза шкалою".

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходився у межах діючих норм. Наразі потужність енергоблоку становить 80% від номінальної через балансового обмеження", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за минулу добу на Рівненській АЕС в роботі знаходилися всі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2 385 МВт. Діє балансове обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 57,2 млн кВт-год електроенергії, з початку місяця - 1 млрд 623,1 млн кВт-год електроенергії з початку року - 6 млрд 800,5 млн кВт-год електроенергії. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Зазначимо, Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.

Нагадаємо глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус заявив, що об 20:05 29 квітня після спрацювання автоматики від мережі був відключений ще один атомний блок - номер три Рівненській АЕС потужністю 1000 МВт. Він зазначив, що загальна потужність працюючих блоків Енергоатому впала до 7300 МВт.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є учасниками Енергетичного Співтовариства.