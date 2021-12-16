Третий день роста. НБУ снова повысил курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2021 года поднял официальный курс евро до 30,84 гривен за евро. Это на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 17 декабря установлен на таком уровне: 30,8435 гривен за евро (+0,2249 грн). При этом курс евро на 16 декабря составляет 30,6186 гривен за евро.
Фото: курсы валют на 17 декабря
Таким образом, курс евро растет третий день подряд после заметного снижения на прошлой неделе.
Фото: динамика курса евро
Межбанк
Сегодня на межбанке торги начались с повышения курса евро в продаже на 11 копеек - до 30,71 гривен. В течение дня рост продолжился и на закрытии сессии европейская валюта торговалась возле отметки 30,80 гривен.