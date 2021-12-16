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Третий день роста. НБУ снова повысил курс евро

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 17:51
Третий день роста. НБУ снова повысил курс евро Фото: курс евро еще немного вырос (freepik euro)
Автор: Сергей Новиков

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2021 года поднял официальный курс евро до 30,84 гривен за евро. Это на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 декабря установлен на таком уровне: 30,8435 гривен за евро (+0,2249 грн). При этом курс евро на 16 декабря составляет 30,6186 гривен за евро.

Третий день роста. НБУ снова повысил курс евро

Фото: курсы валют на 17 декабря

Таким образом, курс евро растет третий день подряд после заметного снижения на прошлой неделе.

Третий день роста. НБУ снова повысил курс евро

Фото: динамика курса евро

Межбанк

Сегодня на межбанке торги начались с повышения курса евро в продаже на 11 копеек - до 30,71 гривен. В течение дня рост продолжился и на закрытии сессии европейская валюта торговалась возле отметки 30,80 гривен.

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