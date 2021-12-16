Курс доллара немного снизился на открытии межбанка
На открытии межбанка 16 декабря 2021 года по состоянию на 10:15 курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже опустился на 1 копейку - до 27,17 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек - до 30,71 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги открылись в диапазоне: 27,1500 - 27,1700 грн/доллар, евро 30,6903 - 30,7102 грн/евро, российский рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.
Отметим, 15 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 27,1650 - 27,1850 грн/доллар, евро 30,5877- 30,6048 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3680 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня установил официальный курс на отметке 27,19 гривен за доллар. Это почти на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.