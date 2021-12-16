Курс доллара немного снизился на открытии межбанка

На открытии межбанка 16 декабря 2021 года по состоянию на 10:15 курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже опустился на 1 копейку - до 27,17 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек - до 30,71 гривен за евро.