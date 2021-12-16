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Курс доллара немного снизился на открытии межбанка

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 10:25
Курс доллара немного снизился на открытии межбанка Фото: курс доллара еще вырос на межбанке (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На открытии межбанка 16 декабря 2021 года по состоянию на 10:15 курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже опустился на 1 копейку - до 27,17 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек - до 30,71 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне: 27,1500 - 27,1700 грн/доллар, евро 30,6903 - 30,7102 грн/евро, российский рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.

Курс доллара немного снизился на открытии межбанка

Отметим, 15 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 27,1650 - 27,1850 грн/доллар, евро 30,5877- 30,6048 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня установил официальный курс на отметке 27,19 гривен за доллар. Это почти на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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