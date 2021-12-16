Третій день зростання. НБУ знову підвищив курс євро
Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2021 року підняв офіційний курс євро до 30,84 гривень за євро. Це на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 17 грудня встановлено на такому рівні: 30,8435 гривень за євро (+0,2249 грн). При цьому курс євро на 16 грудня становить 30,6186 гривень за євро.
Фото: курси валют на 17 грудня
Таким чином, курс євро зростає третій день поспіль після помітного зниження минулого тижня.
Фото: динаміка курсу євро
Міжбанк
Сьогодні на міжбанку торги почалися з підвищення курсу євро у продажу на 11 копійок - до 30,71 гривень. Протягом дня зростання продовжилося і на закритті сесії європейська валюта торгувалася біля позначки 30,80 гривень.