Третій день на Паралімпіаді приніс Україні вже чотири медалі
На Паралімпіаді-2020 в Токіо Україна завоювала ще дві медалі. Єгор Дементьєв виграв "бронзову" медаль в індивідуальній гонці переслідування (4000 м) на велотреку, а Юлія Іваницька стала бронзовим призером у дзюдо.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Ігор.
Повідомляється, що в бронзовому фіналі чотириразовий олімпійський чемпіон Єгор Дементьєв переміг представника Франції Кевіна ле Кунффа. Він показав результат 4: 22.746, а французький спортсмен 4: 27.997.
Foulon takes victory in the men's C5 4000m individual pursuit! #ParaAthletics#Gold Dorian Foulon #FRA#Silver Alistair Donohoe #AUS#Bronze Yehor Dementyev #UKR@UCI_paracycling #Tokyo2020 #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) August 27, 2021
Дзюдоїстка Юлія Іваницька стала бронзовим призером у вазі до 48 кг. У поєдинку за третє місце вона виявилася сильнішою японської спортсменки Сіцука Хангаї.
Third #Bronze in a row for Yuliia Ivanytska! #Judo— Paralympic Games (@Paralympics) August 27, 2021
The #UKR athlete wins the women's -48kg bronze medal contest B @IBSAJudo #BlindSports #Tokyo2020 #Paralympics
На Паралімпіаді в Токіо українські спортсмени завоювали вже 13 медалей, з них 1 золота, 7 срібних і 3 бронзові.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 серпня, медалі принесли Україні Юлія Павленко (стрибки в довжину) і Владислав Білий (метання списа).