Третина Харкова вже зі світлом. Кудрицький розповів про ситуацію в енергетиці по Україні

Він зазначив, що енергетики були змушені застосувати графіки відключень у багатьох регіонах, проте нині ситуація змінилася.

"Зараз у нас обмеження залишились тільки в Хмельницькій та Одеській областях", - пояснив Кудрицький.

Крім того, за його словами, також складана ситуація зараз залишається в Харкові.

"Там заживлена зараз критична інфраструктура, а також за останніми даними порядка 30-40% населення вже отримало електроживлення в Харкові", - розповів він.

Масована атака на Україну 22 березня

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме:

55 "Шахедів";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС, на Запорізькій АЕС є загроза повного знеструмлення. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, атака на енергетику України була найбільшою від початку повномасштабної війни.

Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.

Також раніше ми докладно писали про ситуацію у Харкові після масованої атаки РФ, де стався блекаут.