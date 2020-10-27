Более трети украинцев получают зарплату "в конверте"

В июне 2020 года большинство украинцев получали только "белую зарплату". В то же время 36% граждан всю зарплату или ее часть получали неофициально.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, 63,7% респондентов работали на основе записи в трудовой книжке или письменного договора и получали только официальную заработную плату.

В то же время 16,4% работали на основе записи в трудовой книжке или письменного договора, но часть зарплаты получали неофициально (в конверте).

Еще 19,8% работали на основе устной договоренности (без официального оформления).

Исследование было проведено Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года среди 2 017 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет во втором полугодии 2020 года составляло 3,29 млн человек. Это 20,5% от общей численности работающих украинцев этого возраста.

Напомним, опрос владельцев и топ-менеджеров украинских компаний, проведенный КМИС, показывает, что в 2018 году 45% заработной платы работникам было выплачено неофициально.