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В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев

Новости » Общество    19.11.2018 - 23:50
В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев

В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев из временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного Российской Федерацией Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается, по состоянию на 19 ноября текущего года в Украине взято на учет 1 519 956 переселенцы.

"по Состоянию на 19 ноября 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 519 956 переселенцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что украинская власть потеряла контроль за реальным количеством вынужденных переселенцев на подконтрольной территории Украины. По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных переселенцев отличается примерно на 30-40% от реального количества ВПО.

Украина должна включить переселенцев в избирательный процесс, - Хармс Новую базу переселенцев запустят с декабря, - Минсоцполитики
Новости Украины переселенцывнутренне перемещенные лица
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