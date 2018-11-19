В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев

В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев из временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного Российской Федерацией Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается, по состоянию на 19 ноября текущего года в Украине взято на учет 1 519 956 переселенцы.

"по Состоянию на 19 ноября 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 519 956 переселенцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что украинская власть потеряла контроль за реальным количеством вынужденных переселенцев на подконтрольной территории Украины. По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных переселенцев отличается примерно на 30-40% от реального количества ВПО.