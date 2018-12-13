Більше третини переселенців не планують повертатися на Донбас після завершення конфлікту

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62% ВПО перебувають у нинішньому місці проживання понад три роки

Більше третини переселенців (38%) не планують повертатися на Донбас після завершення конфлікту. Про це повідомила координатор програми надзвичайних ситуацій та стабілізації Представництва МОМ в Україні Естер Руїз де Азуа Хіменес, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за результатами опитування Представництва МОМ в Україні, попри економічні виклики, внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні переважно залишаються у своїх нинішніх місцях проживання та налагоджують відносини з приймаючими громадами.

Відповідно до результатів нещодавно проведеного дослідження ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, 62% опитаних ВПО перебувають у нинішньому місці проживання понад три роки. Крім того, 38% ВПО заявили, що навіть після закінчення конфлікту не мають намірів повертатися у свої місця проживання до переміщення.

Крім того, відповідно до опитування, інтерес ВПО до працевлаштування закордоном залишається низьким.

"Звіт представлений за період з липня по вересень 2018 року. Поговорили про виборчі права, про мобільність, ринок праці та інші важливі речі. Ми збираємо дані з різних джерел. Понад 2400 інтерв'ю провели. Опитали понад 3 тисячі осіб, які перетинали лінію розмежування. Ми доповнили інформацію даними із бази МінТОТ", - розказала вона.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що в Україні налічується понад 1,5 млн переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу, а також з анексованого Російською Федерацією Криму.

Також повідомлялося, що середній дохід внутрішньо переміщеної особи (ВПО) становить 2187 гривень.