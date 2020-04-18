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Понад третину лісових пожеж у Житомирській області ліквідували

Новини » Надзвичайні події     18.04.2020 - 16:17
Понад третину лісових пожеж у Житомирській області ліквідували
Фото: ліквідація лісової пожежі (dsns.gov.ua)

Вогнем знищено майже 8000 гектарів

Станом на 18 квітня понад третину лісових пожеж у Житомирській області було ліквідовано. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на сторінці у Twitter.

За словами Авакова, загалом на території Житомирської області було нараховано 15 осередків лісових пожеж. Наразі ліквідовано 6 пожеж, ще 5 було локалізовано. Також триває гасіння 4 осередків. Пожежею було знищено 7800 гектарів лісної підстилки.

"До гасіння залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 одиниць техніки та понад 600 людей", - написав глава МВС.

Понад третину лісових пожеж у Житомирській області ліквідували

Зображення

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що до ліквідації лісових пожеж на території Житомирської області долучили підрозділи пожежної охорони "Укрзалізниці". Пожежний потяг підвозить воду до місця пожежі для заправки автоцистерн.

Крім того, до гасіння лісових пожеж на території Житомирської області вчора залучили важку військову інженерну техніку. Генштаб ЗСУ виділив для ліквідації пожеж машини "БАТ-2", які можуть прокладати дороги у важкодоступній лісовій місцевості.

Також РБК-Україна писало, що у Києві за добу було зафіксовано 30 пожеж у природних екосистемах. Рятувальники загасили 4 осередки пожеж трав'яного настилу загальною площею 1,3 гектара.

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