ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Житомирской области пожар перебросился на два села, сгорели 39 домов

Новости » Происшествия     18.04.2020 - 15:47
В Житомирской области пожар перебросился на два села, сгорели 39 домов
Иллюстративное фото (zt.dsns.gov.ua)

Пожарные спасли от уничтожения еще 45 дачных построек

В Житомирской области во время пожаров огонь перебросился на два населенных пункта, в результате сгорели 39 дачных построек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что на данный момент в Житомирской области к тушениям пожаров привлечены 650 пожарных и 108 единиц техники.

"Во время пожаров в экосистемах в Житомирской области огонь распространился на два населенных пункта - села Острова, Личманы, и три хутора Средняя, ​​Верхняя и Нижняя Рудня. Пожарным удалось спасти 45 дачных построек, 39 было уничтожено огнем. Кроме того, спасателям удалось ликвидировать огневую угрозу для жилых домов шести населенных пунктах в пгт. Первомайское и селах Выступовичи, Рудня, Девошин, Слобода и Ясинец", - сообщили в МВД.

Также отмечается, что на время пожаров местные власти приняли решение переселить староверов из сел Личманы и Магдин в село Гладковичи. В настоящее время они возвращаются в свои дома.

Напомним, ранее сообщалось, что лесной пожар, который произошел из-за поджога сухостоя, приближается к селу Рудня. Ситуация ухудшается из-за сильного ветра.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Житомирской области пожар, возникший в результате поджога сухостоя, перекинулся на поселок Новоселка. Пожаром было повреждено 8 домов.

В КГГА объяснили причины загрязнения воздуха: дым доносится из Житомирской области В Киеве за сутки зафиксировали 30 пожаров
Новости Украины Житомирпожар
News
On Top