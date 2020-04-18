В Житомирской области пожар перебросился на два села, сгорели 39 домов

Иллюстративное фото (zt.dsns.gov.ua)

Пожарные спасли от уничтожения еще 45 дачных построек

В Житомирской области во время пожаров огонь перебросился на два населенных пункта, в результате сгорели 39 дачных построек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что на данный момент в Житомирской области к тушениям пожаров привлечены 650 пожарных и 108 единиц техники.

"Во время пожаров в экосистемах в Житомирской области огонь распространился на два населенных пункта - села Острова, Личманы, и три хутора Средняя, ​​Верхняя и Нижняя Рудня. Пожарным удалось спасти 45 дачных построек, 39 было уничтожено огнем. Кроме того, спасателям удалось ликвидировать огневую угрозу для жилых домов шести населенных пунктах в пгт. Первомайское и селах Выступовичи, Рудня, Девошин, Слобода и Ясинец", - сообщили в МВД.

Также отмечается, что на время пожаров местные власти приняли решение переселить староверов из сел Личманы и Магдин в село Гладковичи. В настоящее время они возвращаются в свои дома.

Напомним, ранее сообщалось, что лесной пожар, который произошел из-за поджога сухостоя, приближается к селу Рудня. Ситуация ухудшается из-за сильного ветра.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Житомирской области пожар, возникший в результате поджога сухостоя, перекинулся на поселок Новоселка. Пожаром было повреждено 8 домов.