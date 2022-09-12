Третье зафрахтованное ООН судно зашло в украинский порт под погрузку зерном для Африки

Сегодня балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, прибыл в порт под погрузку 30 тысяч тонн пшеницы. После загрузки продовольствие будет отправлено в Эфиопию, часть населения которой, согласно выводам ООН, находятся на грани продовольственной катастрофы.

"С начала реализации Инициативы уже отправлены два судна, зафрахтованные Всемирной продовольственной программой. На их борту более 60 тысяч тонн украинской пшеницы для жителей Йемена и Эфиопии. Нашими партнерами будет дополнительно закуплено еще 190 тысяч тонн зерновых для дальнейшего экспорта в страны, страдающие нехваткой продовольствия", - отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, для Украины максимально быстрый и эффективный процесс приема, погрузки и отправки этих судов является безоговорочным приоритетом. В ходе реализации зерновой инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 122 судна отправились из украинских портов. На их борту около 2,78 млн тонн продовольствия.