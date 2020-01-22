Треть украинцев работают неофициально или полуофициально

Фото: деньги в конверте (РБК-Украина)

Гражданам не нравится "теневая" занятость, но она очень распространена

Работают официально и получают только официальную заработную плату 62,2% занятых украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, 16,6% официально трудоустроенных получают дополнительно заработную плату в "конвертах", 20,7% работают без официального оформления, на основе устной договоренности.

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"Исследование дало возможность утверждать, что треть населения Украины тем или иным образом вовлечены в неформальные трудовые отношения", - отмечается в докладе.

По данным опроса, только 14,1% опрошенных респондентов положительно оценили существование неформальной ("теневой") занятости, 24,9% безразлично относятся к неформальности, однако относительное большинство (48,3%) опрошенных имеют негативное отношение к существованию неформальной экономики.

razumkov.org.ua

Среди граждан, которые принимали участие в исследовании, почти половина (48%) являются наемными работниками (из которых 81% работают на постоянной основе).

razumkov.org.ua

razumkov.org.ua

Исследование Центра Разумкова, проведено 6-11 сентября 2019 года среди 2 018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что новый законопроект о работе, которым планируется заменить действующий Трудовой кодекс, позволяет лишать субсидии украинцев, которые работают без оформления.

Отметим, по данным Государственной службы статистики Украины, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2018 году составляло 3,5 млн человек. По отношению к всем занятым количество неформально работающих в 2018 году составило 21,6%.