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Госстат назвал количество неформально занятого населения

Новости » Экономика    29.03.2019 - 11:55
Госстат назвал количество неформально занятого населения
Иллюстративное фото (kiev.klichko.org)

В неформальные трудовые отношения вступили 3,5 млн украинцев

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2018 году составило 3541,3 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за последний год количество неформально занятых сократилась на 4,2% (в 2017 году - 3695,6 тыс. человек).

По отношению к всем занятым количество неформально работающих в 2018 году составило 21,6%.

Самый высокий процент неформальной занятости зафиксирован в Ровенской области (53%), самый низкий в Киевской - 9,7%.

Неформально занятое население по регионам в 2018 году

Госстат назвал количество неформально занятого населенияДанные: ukrstat.gov.ua

Напомним, по данным Государственной службы статистики, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 года составило 16,2 млн человек. Количество безработных в Украине в IV квартале 2018 года составляло 1,7 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства экономического развития и торговли, уровень теневой экономики Украины в январе-сентябре 2018 года составил 32% от официального ВВП, что на 1 п.п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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