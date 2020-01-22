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Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно

Новини » Економіка     22.01.2020 - 10:56
Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно
Фото: гроші в конверті (РБК-Україна)

Громадянам не подобається "тіньова" зайнятість, але вона дуже поширена

Працюють офіційно та отримують лише офіційну заробітну плату 62,2% зайнятих українців. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Крім того, 16,6% офіційно працевлаштованих отримують додатково заробітну плату в "конвертах", 20,7% працюють без офіційного оформлення на основі усної домовленості.

Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно

razumkov.org.ua

"Дослідження надало змогу стверджувати, що третина населення України тим чи іншим чином залучені до неформальних трудових відносин", - наголошується в доповіді.

За даними опитування лише 14,1% опитаних респондентів позитивно оцінили існування неформальної ("тіньової") зайнятості, 24,9% байдуже ставляться до неформальності, проте відносна більшість (48,3%) опитаних мають негативне ставлення до існування неформальної економіки.

Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно

razumkov.org.ua

Серед громадян, які брали участь у дослідженні, майже половина (48%) є найманими працівниками (з яких 81% працюють на постійній основі).

Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно

razumkov.org.uaТретина українців працюють неофіційно або напівофіційно

razumkov.org.ua

Дослідження Центру Разумкова проведене 6-11 вересня 2019 року серед 2 018 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що новий законопроект про працю, яким планується замінити діючий Трудовий кодекс, дозволяє позбавляти субсидії українців, які працюють без оформлення.

Відзначимо за даними Державної служби статистики Україні, кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років у 2018 році становила 3,5 млн осіб. По відношенню до усіх зайнятих кількість неформально працюючих у 2018 році становила 21,6%.

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