Треть малого бизнеса во время карантина потеряла больше половины доходов

Фото: рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бизнес готов возвращаться к работе, но для восстановления понадобится много времени

Во время правительственного карантина треть малых предпринимателей (33%) потеряли 50-75% своих доходов. Также предприятия сообщают о значительном росте задолженности.

Таковы результаты опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией среди участников проекта Unlimit Ukraine, который объединяет микро - и малых предпринимателей.

По данным опроса, еще 44% малых предпринимателей понесли до 50% потерь доходов, а 7% предприятий рассматривают вариант закрытия. И только в 14% не произошло никаких изменений в работе или же доход даже вырос.

Чтобы достичь докарантинних темпов развития, 38% предпринимателей понадобится один год, 25% - два и более года, 19% - около шести месяцев. Только 3% сообщили, что уровень развития их бизнеса не изменился.

В половине компаний (48%) удалось сохранить заработную плату персонала в неизменном виде, тогда как 29% были вынуждены сократить размер оплаты труда, а еще 19% - отправить работников в неоплачиваемый отпуск. Сохранить персонал компании в неизменном виде смогли 59% предприятий. Еще 33% компаний коснулось сокращение, а 6% даже сейчас ищут новых работников.

Бизнес готов возвращаться к работе - 54% компаний возобновят свою оффлайн деятельность в течение мая. В то же время 60% предпринимателей рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный режим работы. Кроме гибкости в работе, это еще и способ сократить расходы на аренду офиса.

Опрос проводился в период с 15 по 21 мая 2020 года. В нем приняли участие 111 участников - представителей малого и среднего бизнеса.

Напомним, большинство компаний - членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) понесли финансовые потери во время карантина.

Отметим, по данным KPMG, во время правительственного карантина около половины украинских компаний уже сократили зарплаты на 20-30%.

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Автор: Александр Белоус