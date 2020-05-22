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Большинство бизнесов в Украине сообщают о финансовых потерях во время карантина

Новости » Экономика     22.05.2020 - 12:46
Большинство бизнесов в Украине сообщают о финансовых потерях во время карантина
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

О потерях заявили 86% руководителей компаний

Большинство компаний - членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) понесли финансовые потери во время карантина. Только 3% смогли увеличить доход.

Об этом свидетельствуют данные опроса ЕБА.

Так, 36% опрошенных потеряли до 20% доходов, еще 28% - на уровне 20-50%, и 18% - 50-75% доходов. Только 11% сообщили, что никаких изменений не произошло, а 3% смогли увеличить доход до 20%.

Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% предпринимателей понадобится шесть месяцев, а для 39% - около одного года. Еще 17% понадобится два года, а 7% - более двух лет. Еще 10% не могут спрогнозировать необходимое время на восстановление, а 4% не потеряли темпы развития за время карантина.

Большинству компаний удалось сохранить заработную плату работникам в неизменном виде - об этом сообщили 62% респондентов. Сокращение заработной платы коснулось 23% компаний, в то же время 7% увеличили заработную плату для некоторых категорий работников. Еще в 3% случаев некоторые категории работников ушли в неоплачиваемый отпуск.

В контексте организации работы в офисе, 42% планируют внедрить гибкий или посменный график работы, еще 13% будут рекомендовать своим работникам продолжать работу из дома. До поэтапного выхода на работу, начиная с 25% работников в офисе с возможным увеличением до 50% готовятся 20% компаний. Еще 17% предприятий готовы к выходу 50% сотрудников с первых недель с возможным расширением до 75%.

Основываясь на опыте последних нескольких месяцев, 62% директоров сообщили, что рассматривают вариант полной или частичной смены режима работы на удаленный на постоянной основе. Большинство из них готовы разрешить до 50% персонала работать удаленно.

Опрос проводился в период с 12 по 21 мая 2020 года. В нем приняли участие 105 участников - руководителей членских компаний Европейской бизнес ассоциации.

Напомним, по данным опроса НБУ, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреле 2020 года снизился до рекордно низкого уровня - 29,9 (в марте - 45,8).

Как сообщало РБК-Украина, физический объем оборота розничной торговли в Украине в апреле 2020 года снизился на 14,9% по сравнению с апрелем прошлого года. По сравнению с мартом текущего года зафиксировано падение на 23,0%.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины убыткибизнескарантин
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