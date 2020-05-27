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Третина малого бізнесу під час карантину втратила більше половини доходів

Новини » Фінансова криза 2020     27.05.2020 - 11:50
Третина малого бізнесу під час карантину втратила більше половини доходів
Фото: ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Бізнес готовий повертатися до роботи, але для відновлення знадобиться багато часу

Під час урядового карантину третина малых підприємців (33%) втратили 50-75% своїх доходів. Також підприємства повідомляють про значне зростання заборгованості.

Такими є результати опитування, проведеного Європейською бізнес асоціацією серед учасників проекту Unlimit Ukraine, який об’єднує мікро- та малих підприємців.

За даними опитування, ще 44% малих підприємців зазнали до 50% втрат від доходів, а 7% підприємств розглядають варіант закриття. І тільки у 14% не відбулося жодних змін у роботі або ж навіть зріс дохід.

Щоб досягнути докарантинних темпів розвитку, 38% підприємців знадобиться один рік, 25% - два та більше роки, 19% - близько шести місяців. Тільки 3% повідомили, що рівень розвитку їхнього бізнесу не змінився.

Половині компаній (48%) вдалося зберегти заробітну плату персоналу у незмінному вигляді, тоді як 29% були змушені скоротити розмір оплати праці, а ще 19% - відправити працівників у неоплачувану відпустку. Зберегти персонал компанії у незмінному складі змогли 59% підприємств. Ще 33% компаній торкнулося скорочення, а от 6% навіть зараз шукають нових працівників.

Бізнес готовий повертатися до роботи - 54% компаній відновлять свою офлайн діяльність протягом травня. Водночас 60% підприємців розглядають можливість повного чи часткового переходу на віддалений режим роботи. Окрім гнучкості в роботі, це ще й спосіб скоротити витрати на оренду офісу.

Опитування проводилось у період з 15 по 21 травня 2020 року. У ньому взяли участь 111 учасників - представників малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, більшість компаній - членів Європейської бізнес асоціації (ЄБА) зазнали фінансових втрат під час карантину.

Відзначимо, за даними KPMG, під час урядового карантину близько половини українських компаній вже скоротили зарплати на 20-30%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України карантинрыноккризис
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