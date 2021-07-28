Треть энергоблоков ТЭС государственной "Центрэнерго" не работают из-за отсутствия топлива, - "Укрэнерго"

7 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" не вырабатывают электроэнергию из-за отсутствия угля и газа .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные госкомпании "Укрэнерго".

Три блока не работают на Змиевской ТЭС (Харьковская обл.), и по два на Трипольской (Киевская обл.) и Углегорской (Донецкая обл.).

В целом по состоянию на 12:00 на среду, 28 июля, из 23 блоков ТЭС "Центрэнерго" электроэнергию вырабатывают только 6 блоков.