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Треть энергоблоков ТЭС государственной "Центрэнерго" не работают из-за отсутствия топлива, - "Укрэнерго"

Автор: Наталия Гурковская

7 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" не вырабатывают электроэнергию из-за отсутствия угля и газа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные госкомпании "Укрэнерго".

Три блока не работают на Змиевской ТЭС (Харьковская обл.), и по два на Трипольской (Киевская обл.) и Углегорской (Донецкая обл.).

В целом по состоянию на 12:00 на среду, 28 июля, из 23 блоков ТЭС "Центрэнерго" электроэнергию вырабатывают только 6 блоков.

Напомним, накануне госкомпания "Центрэнерго" обратилась к СНБО с просьбой вмешаться в ситуацию из-за критической ситуации с подготовкой к зимнему периоду.

В частности, компания попросила СНБО обязать Регулятор пересмотреть свою политику относительно искусственных ценовых ограничений для производителей, а также выделить средства на закупку угля из резервного фонда.

Причиной критической ситуации госкомпания назвала манипуляции трейдеров-посредников, которые массово отказывают выполнять свои обязательства по двусторонним контрактам.

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Укрэнерго