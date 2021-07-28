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Третина енергоблоків ТЕС державної "Центренерго" не працюють через відсутність палива, - "Укренерго"

Автор: Наталія Гурковська

7 з 23 енергоблоків ТЕС державної компанії "Центренерго" не виробляють електроенергію через відсутність вугілля і газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані держкомпанії "Укренерго".

Три блоки не працюють на Зміївській ТЕС (Харківська обл.), І по два на Трипільській (Київська обл.) та Вуглегірській (Донецька обл.).

В цілому станом на 12:00 на середу, 28 липня, з 23 блоків ТЕС "Центренерго" електроенергію виробляють тільки 6 блоків.

Нагадаємо, напередодні держкомпанія "Центренерго" звернулася до РНБО з проханням втрутитися в ситуацію через критичну ситуацію з підготовкою до зимового періоду.

Зокрема, компанія попросила РНБО зобов'язати Регулятор переглянути свою політику відносно штучних цінових обмежень для виробників, а також виділити кошти на закупівлю вугілля з резервного фонду.

Причиною критичної ситуації держкомпанія назвала маніпуляції трейдерів-посередників, які масово відмовляються виконувати свої зобов'язання за двосторонніми контрактами.

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Укренерго