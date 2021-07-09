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Запасы угля падают, ТЭС вынуждены прекратить подготовку к зиме, - эксперт

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Украина, Пятница 09 июля 2021 16:52
Запасы угля падают, ТЭС вынуждены прекратить подготовку к зиме, - эксперт Фото: ТЭС из-за дефицита угля поставили на паузу подготовку к зиме (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Количество аварийных ремонтов энергоблоков электростанций резко увеличилось, а запасы угля на складах ТЭС продолжают снижаться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление члена наблюдательного совета "Донбассэнерго" Юрия Саквы.

"На карте НЭК "Укрэнерго" запестрели красные квадратики аварийных ремонтов угольных блоков. Запасы на складах ТЭС продолжают таять, еще немного жары и угольные блоки могут стать тоже недоступными еще до зимы", - сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

Он отметил, что уже по состоянию на 8 июля были недоступны 1000 МВт АЭС, 800 МВт Славянской ТЭС и 1000 МВт киевских и харьковских ТЭЦ.

По данным Министерства энергетики, только за 8 июля запасы угля на складах ТЭС сократились на 10 тыс тонн. ТЭС использовали 55,4 тыс тонн, а поставки составили лишь 44,6 тыс тонн.

Напомним, 6 июля остановила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Системный оператор присвоил станции статус "дефолт".

В "Донбассэнерго" заявили, что ТЭС не может продолжать работать в убыток из-за аномального падения цен, вызванным спекуляциями на рынке на сутки вперед (РСВ). Компания призвала Регулятор НКРКУ исправить ситуацию и пересмотреть правила работы рынка, которые позволяют такие манипуляции.

В начале июля цена на РСВ упала до исторического минимума 40 коп/кВт час, что кратно ниже себестоимости производства электроэнергии на АЭС и ТЭС.

Министерство энергетики обратилось к регулятору с просьбой запретить спекулянтам заниматься манипуляциями на рынке на сутки вперед.

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 9 июля, две трети энергоблоков тепловых электростанций отключены от энергосистемы и не производят электроэнергию.

Кроме того, Министерство энергетики инициирует введение "черного списка" недобросовестных участников рынка электроэнергии.

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