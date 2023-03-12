Тренуються по 12 годин на день. Українські бійці проходять навчання на Leopard 2 у Німеччині (відео)

Зазначається, що українські танкісти проходять курс навчань на Leopard 2, який має тривати 3 місяці, лише за 5 тижнів.

Також повідомляється, що навчання першої групи захисників закінчиться вже у березні.

Нагадаємо, Україна отримала від Польщі чотири

Тим часом Leopard 2 від Німеччини та Португалії можуть бути доставлені Україні до кінця березня.

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