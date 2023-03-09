ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща відправила до України ще десять танків Leopard 2

Новость на русском →
Польща, Четвер 09 березня 2023 12:00
Польща відправила до України ще десять танків Leopard 2 Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (gov.pl/web/obrona-narodowa)
Автор: Олександр Білоус

Польща вже відправила до України ще 10 танків Leopard 2. До цього Варшава передала Києву чотири такі танки.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву миністра на брифінгу.

"Ми передали чергові десять танків Leopard 2А4 Україні", - сказав Блащак.

За його словами, окрім 14 польських танків у батальйон увійшли чотири танки з Канади, вісім Норвегії та шість із Іспанії.

Зазначимо, Польща стала першою з країн-партнерів, яка передала Україні сучасні танки Leopard 2. Перші чотири машини Варшава відправила на річницю повномасштабної війни.

Крім того, президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Польща
NEWS
ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян
ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях