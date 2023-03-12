ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тренуються по 12 годин на день. Українські бійці проходять навчання на Leopard 2 у Німеччині (відео)

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 17:05
Тренуються по 12 годин на день. Українські бійці проходять навчання на Leopard 2 у Німеччині (відео) Фото: українські бійці проходять навчання на Leopard 2 у Німеччині (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові проходять навчання на танках Leopard 2 у Німеччині. Захисники тренуються по 12 годин на день, 6 днів на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Зазначається, що українські танкісти проходять курс навчань на Leopard 2, який має тривати 3 місяці, лише за 5 тижнів.

Також повідомляється, що навчання першої групи захисників закінчиться вже у березні.

Нагадаємо, Україна отримала від Польщі чотири Leopard 2, країна вже надіслала ще 10 танків.

Тим часом Leopard 2 від Німеччини та Португалії можуть бути доставлені Україні до кінця березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації