Тренуються по 12 годин на день. Українські бійці проходять навчання на Leopard 2 у Німеччині (відео)

Українські військові проходять навчання на танках Leopard 2 у Німеччині. Захисники тренуються по 12 годин на день, 6 днів на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Зазначається, що українські танкісти проходять курс навчань на Leopard 2, який має тривати 3 місяці, лише за 5 тижнів.

Також повідомляється, що навчання першої групи захисників закінчиться вже у березні.

Нагадаємо, Україна отримала від Польщі чотири Leopard 2, країна вже надіслала ще 10 танків.

Тим часом Leopard 2 від Німеччини та Португалії можуть бути доставлені Україні до кінця березня.

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