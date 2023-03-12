Тренируются по 12 часов в день. Украинские бойцы проходят обучение на Leopard 2 в Германии (видео)

Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 2 в Германии. Защитники тренируются по 12 часов в день, 6 дней в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Отмечается, что украинские танкисты проходят курс учений на Leopard 2, который должен длиться 3 месяца, всего за 5 недель.

Также сообщается, что обучение первой группы защитников закончится уже в марте.

Напомним, Украина получила от Польши четыре Leopard 2, страна уже направила еще 10 танков.

Тем временем Leopard 2 от Германии и Португалии могут быть доставлены Украине до конца марта.

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