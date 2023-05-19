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Навчання ЗСУ на F-16. Умови будуть розроблені найближчими тижнями, - Нідерланди

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Умови для тренувань українських військових на винищувачах F-16 будуть розроблені найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Нідерландів Марка Рютте.

"Разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені в найближчі тижні", - сказав прем'єр.

Він заявив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та своїх міжнародних партнерів.

Британія також підтримала рішення США

Своєю чергою прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак також привітав заяву про те, що США схвалили підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

"Велика Британія працюватиме разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність. Ми стоїмо разом", - написав він в своєму Twitter.

Нагадаємо, днями Сунак провів переговори зі своїм нідерландським колегою, під час яких вони домовилися працювати над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України.

Коаліція літаків

"Коаліція винищувачів", яку для постачання Україні сучасних бойових літаків створюють союзники - дуже великий крок, але поки що ця коаліція не отримала, власне, самої військової техніки.

Днями президент України Володимир Зеленський розповів, що окрім Британії та Нідерландів, Франція також підтримала коаліцію винищувачів для України.

Фото: винищувач F-16 (GettyImages)

Сьогодні ж, за даними американських ЗМІ, американський президент Джо Байден під час саміту G7 заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують спільні зусилля союзників й партнерів щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

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