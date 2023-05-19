Учения ВСУ на F-16. Условия будут разработаны в ближайшие недели, - Нидерланды

"Вместе с моими британскими, датскими и бельгийскими коллегами мы приветствуем новость о том, что Соединенные Штаты готовы одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Условия будут разработаны в ближайшие недели", - сказал премьер.

Он заявил, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и своих международных партнеров.

Британия тоже поддержала решение США

В свою очередь премьер-министр Британии Риши Сунак также приветствовал заявление о том, что США одобрили подготовку украинских пилотов на истребителях F-16.

"Великобритания будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность. Мы стоим вместе", - написал он в своем Twitter.

Напомним, на днях Сунак провел переговоры со своим нидерландским коллегой, в ходе которых договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины.

Коалиция самолетов

"Коалиция истребителей", которую для поставок Украине современных боевых самолетов создают союзники - очень большой шаг, но пока эта коалиция не получила собственно самой военной техники.

На днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кроме Британии и Нидерландов Франция также поддержала коалицию истребителей для Украины.

Фото: истребитель F-16 (GettyImages)

Сегодня же, по данным американских СМИ, американский президент Джо Байден в ходе саммита G7 заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают совместные усилия союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

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