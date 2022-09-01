Тренировка военной авиации в Беларуси сместилось к границам с Украиной

Тренировочная зона военной авиации в Беларуси с начала этой недели сместилась значительно ближе к границам с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларуски Гаюн".

По информации мониторинговой группы, в начале этой недели истребители из Лиды и Барановичей, а также вертолеты из Мачулищ начали тренироваться над 230-м общевойсковым полигоном.

"Однако на это время похоже, что их тренировочная зона сместилась значительно ближе к границе с Украиной", - добавили в итоге.