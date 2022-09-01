Тренировка военной авиации в Беларуси сместилось к границам с Украиной
Тренировочная зона военной авиации в Беларуси с начала этой недели сместилась значительно ближе к границам с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларуски Гаюн".
По информации мониторинговой группы, в начале этой недели истребители из Лиды и Барановичей, а также вертолеты из Мачулищ начали тренироваться над 230-м общевойсковым полигоном.
"Однако на это время похоже, что их тренировочная зона сместилась значительно ближе к границе с Украиной", - добавили в итоге.
Напомним, что авиация РФ с неба Беларуси выпустила по Украине не менее пяти ракет.
Также Беларусь продолжила военные учения у границы с Украиной как минимум на неделю.
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