Тренування військової авіації в Білорусі змістилося до кордонів з Україною
Тренувальна зона військової авіації в Білорусі від початку цього тижня змістилася значно ближче до кордонів з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
За інформацією моніторингової групи, на початку цього тижня винищувачі з Ліди та Барановичів, а також гелікоптери з Мачулищ почали тренуватися над 230-м загальновійськовим полігоном.
"Проте на цей час схоже, що їхня тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною", - додали у підсумку.
Нагадаємо, що авіація РФ з неба Білорусі випустила по Україні не менше п'яти ракет.
Також Білорусь продовжила військові навчання біля кордону з Україною як мінімум на тиждень.
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