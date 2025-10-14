Тренери в Україні отримують копійки: що заважає молоді будувати кар’єру у спорті

Молоді тренери в Україні заробляють у середньому 8-10 тисяч гривень, і ця сума фактично не дає можливості розвиватися чи забезпечити себе. Через це в громадах бракує нових фахівців, а система спорту "старіє".
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.
За його словами, нинішня модель спортивних шкіл (ДЮСШ) побудована навколо "спорту вищих досягнень", де головний акцент робиться на результат, а не на розвиток масового спорту чи підтримку молодих спеціалістів.
"Молодий тренер приходить у ДЮСШ, і в нього абсолютно "гола" ставка - 8-10 тисяч гривень. Як він може за цю суму завести сім’ю, побудувати житло чи просто нормально жити? Така система консервує стару модель, де досвідчені тренери отримують надбавки й премії за результати, а молоді - не мають шансів", - наголосив міністр.
Бідний додав, що через орієнтацію лише на результати змагань спортивні школи часто відмовляють дітям, які хочуть просто грати, а не ставати чемпіонами.
"Моєму сину було 14, коли він захотів грати в баскетбол. Але в ДЮСШ його не взяли - сказали, що "нецікаво", бо раніше не грав. Це абсурд. Ми маємо формувати спільноти, а не лише команди для медалей", - зазначив він.
Міністр вважає, що змінити ситуацію може розвиток клубної системи спорту, де є членські внески, локальні спонсори та мотивація для молодих тренерів.
"Коли у громадах з’являться спортивні клуби, їх підтримуватимуть місцеві бізнеси, а люди відчуватимуть приналежність до спільноти. Це оживить спорт і дасть шанс молодим фахівцям", - підсумував Бідний.
