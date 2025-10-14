Тренеры в Украине получают копейки: что мешает молодежи строить карьеру в спорте

Ориентация на результат, а не развитие

По его словам, нынешняя модель спортивных школ (ДЮСШ) построена вокруг "спорта высших достижений", где главный акцент делается на результат, а не на развитие массового спорта или поддержку молодых специалистов.

"Молодой тренер приходит в ДЮСШ, и у него абсолютно "голая" ставка - 8-10 тысяч гривен. Как он может за эту сумму завести семью, построить жилье или просто нормально жить? Такая система консервирует старую модель, где опытные тренеры получают надбавки и премии за результаты, а молодые - не имеют шансов", - подчеркнул министр.

Бедный добавил, что из-за ориентации только на результаты соревнований спортивные школы часто отказывают детям, которые хотят просто играть, а не становиться чемпионами.

"Моему сыну было 14, когда он захотел играть в баскетбол. Но в ДЮСШ его не взяли - сказали, что "неинтересно", потому что раньше не играл. Это абсурд. Мы должны формировать сообщества, а не только команды для медалей", - отметил он.

Как можно улучшить ситуацию

Министр считает, что изменить ситуацию может развитие клубной системы спорта, где есть членские взносы, локальные спонсоры и мотивация для молодых тренеров.

"Когда в общинах появятся спортивные клубы, их будут поддерживать местные бизнесы, а люди будут чувствовать принадлежность к сообществу. Это оживит спорт и даст шанс молодым специалистам", - подытожил Бедный.