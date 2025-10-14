ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Скільки українським олімпійцям платять за медалі: названо суми

Вівторок 14 жовтня 2025 11:04
Скільки українським олімпійцям платять за медалі: названо суми Ярослава Магучіх на Олімпіаді у Парижі у 2024 році (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українські спортсмени, які виборюють на Олімпійських іграх бронзові, срібні та золоті медалі, отримують одноразові грошові винагороди.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Які винагороди отримують спортсмени за медалі

Урядовець нагадав, що Україні діє постанова Кабінету міністрів №91 (щодо заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту), яка має на меті:

  • відзначити спортсменів за їхні досягнення;
  • підсилити їхній соціальний захист;
  • мотивувати до нових перемог.

Саме вона встановлює одноразові грошові винагороди для чемпіонів, призерів Олімпіад та їхніх тренерів у таких розмірах:

  • за золоту медаль - 125 000 доларів США;
  • за срібну медаль - 80 000 доларів США;
  • за бронзову медаль - 55 000 доларів США.

    "Ці виплати здійснюються у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ і є основним інструментом вираженої у грошах вдячності українським атлетам на державному рівні", - пояснив Бідний.

    Водночас він наголосив, що українські атлети виступають на Олімпійських іграх перш за все для того, щоб "підняти український прапор на п'єдесталі".

    "А грошова винагорода часто є додатковим бонусом, а не основною метою участі в Олімпійських Іграх", - додав міністр.

    Як приклад він навів випадки, коли чемпіон Олімпійських ігор у Парижі, боксер Олександр Хижняк, "задонатив частину призових на підтримку ЗСУ", а світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх (яка на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року теж виборола "золото"), "передала частину призових коштів на підтримку військових, волонтерів та зоозахисників".

    "Таких прикладів досить багато", - підсумував очільник Міністерства молоді та спорту України.

    Нагадаємо, раніше ми розповідали, що збірна України вперше в історії здобула медаль у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх.

    Крім того, ми пояснювали, від чого довелося відмовитися "золотому" призеру Всесвітніх ігор з карате, щоб досягнути такого результату.

    Читайте також, чому після завершення Олімпійських ігор 2024 року до монетного двору Франції надійшло понад 220 запитів на заміну медалей.

