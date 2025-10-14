Скільки українським олімпійцям платять за медалі: названо суми

Українські спортсмени, які виборюють на Олімпійських іграх бронзові, срібні та золоті медалі, отримують одноразові грошові винагороди.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Які винагороди отримують спортсмени за медалі

Урядовець нагадав, що Україні діє постанова Кабінету міністрів №91 (щодо заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту), яка має на меті:

відзначити спортсменів за їхні досягнення;

підсилити їхній соціальний захист;

мотивувати до нових перемог.

Саме вона встановлює одноразові грошові винагороди для чемпіонів, призерів Олімпіад та їхніх тренерів у таких розмірах:

за золоту медаль - 125 000 доларів США;

за срібну медаль - 80 000 доларів США;

за бронзову медаль - 55 000 доларів США.

"Ці виплати здійснюються у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ і є основним інструментом вираженої у грошах вдячності українським атлетам на державному рівні", - пояснив Бідний.

Водночас він наголосив, що українські атлети виступають на Олімпійських іграх перш за все для того, щоб "підняти український прапор на п'єдесталі".

"А грошова винагорода часто є додатковим бонусом, а не основною метою участі в Олімпійських Іграх", - додав міністр.

Як приклад він навів випадки, коли чемпіон Олімпійських ігор у Парижі, боксер Олександр Хижняк, "задонатив частину призових на підтримку ЗСУ", а світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх (яка на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року теж виборола "золото"), "передала частину призових коштів на підтримку військових, волонтерів та зоозахисників".

"Таких прикладів досить багато", - підсумував очільник Міністерства молоді та спорту України.