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У тренера соперника сборной Украины в Лиге наций обнаружили коронавирус

Базель, Среда 02 сентября 2020 10:46
У тренера соперника сборной Украины в Лиге наций обнаружили коронавирус
Фото: сборная Швейцарии перед игрой с Украиной (facebook.com/SFA)
Автор: Вера Олейник

Команда отправилась во Львов без наставника вратарей

Тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетти получил положительный результат теста на коронавирус. Все остальные члены штаба здоровы.

Об этом сообщает официальный сайт Швейцарской футбольной ассоциации.

Он узнал о результате своего теста перед прибытием в расположение сборной, поэтому он ни с кем из нее не контактировал. В сообщении говорится, что у тренера нет никаких симптомов заболевания, он находится на самоизоляции.

Швейцарцы уже проконсультировались с врачами, для сборной нет никаких дополнительных ограничений.

Команда без Фолетти вылетела во Львов, где уже завтра, 3 сентября, сыграет со сборной Украиной в рамках Лиги наций УЕФА. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

Напомним, матч доверено обслуживать шведской бригаде арбитров.

Ранее сообщалось, что начиная с этой встречи "сине-желтая" команда будет играть в новой форме.

УЕФА создал Лигу наций в качестве альтернативы товарищеским матчам, которые сборные проводили во время пауз между официальными соревнованиями. Турнир связан с отборочным циклом к чемпионату Европы.

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