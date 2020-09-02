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У тренера суперника збірної України в Лізі націй виявили коронавірус

Базель, Середа 02 вересня 2020 10:46
У тренера суперника збірної України в Лізі націй виявили коронавірус
Фото: збірна Швейцарії перед грою з Україною (facebook.com/SFA)
Автор: Вера Олейник

Команда вирушила до Львова без наставника воротарів

Тренер воротарів збірної Швейцарії Патрік Фолетті отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Всі інші члени штабу здорові.

Про це повідомляє офіційний сайт Швейцарської футбольної асоціації.

Він дізнався про результат свого тесту перед прибуттям в розташування збірної, тому він ні з ким з неї не контактував. У повідомленні говориться, що у тренера немає ніяких симптомів захворювання, він знаходиться на самоізоляції.

Швейцарці вже проконсультувалися з лікарями, для збірної немає ніяких додаткових обмежень.

Команда без Фолетті вилетіла до Львова, де вже завтра, 3 вересня, зіграє зі збірною України в рамках Ліги націй УЄФА. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45.

Нагадаємо, матч довірено обслуговувати шведській бригаді арбітрів.

Раніше повідомлялося, що починаючи з цієї зустрічі "синьо-жовта" команда буде грати в новій формі.

УЄФА створив Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями. Турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи.

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