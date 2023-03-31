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Наставник Зінченка став тренером місяця в АПЛ: ще один приз буде рекордом

Фото: Мікель Артета з нагородою (arsenal.com)
Автор: Антон Федорців

Англійська Прем'єр-ліга визнала керманича лондонського "Арсенала" Мікеля Артету найкращим тренером березня. Ця нагорода стала четвертою у нинішньому сезоні елітного дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

41-річний фахівець провдожив підкорювати вершини АПЛ. У боротьбі за приз іспанець випередив співвітчизників Гвардіолу ("Манчестер Сіті") та Емері ("Астон Віллу"), а також італійця Де Дзербі з "Брайтона".

У березні "Арсенал" із Артетою на чолі виграв 4 матчі чемпіонату Англії з чотирьох. "Евертон", "Борнмут", "Фулхем" і "Крістал Пелас" лідер першості обіграв зі загальним рахунком 14:3. Гандикап "канонірів" нагорі Прем'єр-ліги сягнув 8 очок.

Раніше Артета виграв нагороди тренеру місяця в серпні, листопаді/грудні та січні. Рекордом АПЛ залишаються 5 призів за сезон у виконанні Юргена Клоппа. Таке досягнення німцю підкорилося у кампанії 2019/20.

Напередодні Прем'єр-ліга оголосила претендентів на введення до Залу слави. До кола претендентів увійшли півтора десятка колишніх зірок елітного дивізіону. Зокрема, серед номінантів і колишні футболісти "Арсенала" – Тоні Адамс, Сол Кемпбелл, Петр Чех, Ешлі Коул.

До слова, раніше "Тоттенхем" домовився з Конте про розрив контракту за згодою сторін.

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