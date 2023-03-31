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Наставник Зинченко стал тренером месяца в АПЛ: еще один приз будет рекордом

Фото: Микель Артета с наградой (arsenal.com)
Автор: Антон Федорцив

Английская Премьер-лига признала менеджера лондонского "Арсенала" Микеля Артету лучшим тренером марта. Эта награда стала четвертой в нынешнем сезоне элитного дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

41-летний специалист продолжил покорять вершины АПЛ. В борьбе за приз испанец опередил соотечественников Гвардиолу ("Манчестер Сити") и Эмери ("Астон Виллу"), а также итальянца Де Дзерби из "Брайтона".

В марте "Арсенал" с Артетой во главе выиграл 4 матча чемпионата Англии из четырех. "Эвертон", "Борнмут", "Фулхэм" и "Кристал Пэлас" лидер первенства обыграл с общим счетом 14:3. Гандикап "канониров" наверху Премьер-лиги достиг 8 очков.

Ранее Артета выиграл награды тренеру месяца в августе, ноябре/декабре и январе. Рекордом АПЛ остаются 5 призов за сезон в исполнении Юргена Клоппа. Такое достижение немцу покорилось в кампании 2019/20.

Накануне Премьер-лига объявила претендентов на введение в Зал славы. В круг претендентов вошли полтора десятка бывших звезд элитного дивизиона. В частности, среди номинантов и бывшие футболисты "Арсенала" – Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Петр Чех, Эшли Коул.

К слову, ранее "Тоттенхэм" договорился с Конте о разрыве контракта по соглашению сторон.

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