АПЛ оголосила претендентів на введення до Залу слави чемпіонату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

До кола претендентів увійшли живі легенди АПЛ. Усі вони вже завершили виступи на професіональному рівні.

До списку номінантів потрапили: екс-капітан лондонського "Арсенала" Адамс, центрбек низки команд Кемпбелл, відомий передусім виступами за "Манчестер Юнайтед" хавбек Каррік, екс-воротар столичних "Челсі" та "Арсенала" Чех, знаний бомбардир Ендрю Коул, колишній оборонець збірної Англії Ешлі Коул, забивні нападники Дефо та Лес Фердінанд, грізний оборонець Ріо Фердінанд, вихованець "Ліверпуля" Фаулер, екс-капітан МЮ Гарі Невілл, володар "Золотого м'яча-2021" Оуен, культовий центрбек "Челсі" Террі, колишній лідер "Манчестер Сіті" Яя Туре та сербський екс-оборонець Відіч. До Залу слави АПЛ потраплять троє переможців.

Голосування проводять на офіційному сайті ліги. Торік таким чином вшанували Вієйра, Руні, Райта, Шмейхеля, Скоулза, Дрогба, Компані та Агуеро. У 2021 році до Залу слави потрапили Ширер, Анрі, Кантона, Кін, Бекхем, Бергкамп, Лемпард і Джеррард.

Напередодні першими тренерами, які удостоїлися найвищої індивідуальної нагороди від АПЛ, стали Алекс Фергюсон і Арсен Венгер. На чолі МЮ та "Арсенала" відповідно вони завоювали 16 титулів Прем'єр-ліги на двох. Шотландець пішов із "Олд Траффорд" у 2013 році, а французький фахівець попрощався з "канонірами" в 2018-му.