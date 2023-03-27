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"Тоттенхем" звільнив Конте з посади керманича команди: хто тренуватиме лондонців

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Лондон, Понеділок 27 березня 2023 09:29
"Тоттенхем" звільнив Конте з посади керманича команди: хто тренуватиме лондонців Фото: Антоніо Конте не зміг принести трофеї "шпорам" (facebook.com/TottenhamHotspur)
Автор: Антон Федорців

Під час міжнародної паузи керівництво лондонського "Тоттенхема" наважилося відправити у відставку головного тренера команди Антоніо Конте. Він очолив "шпор" 1,5 роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

53-річний фахівець покинув посаду менеджера лондонців. "Шпори" та італієць розірвали контракт за взаємною згодою.

До кінця сезону 2022/23 в. о. керманича "Тоттенхема" залишиться Крістіан Стелліні. Він працював у штабі Конте, а коли той опинився у лікарні через проблеми зі здоров'ям, тренував "шпор". Допомагатиме Стелліні колишній хавбек команди Раян Мейсон.

Конте очолив "Тоттенхем" посеред сезону 2021/22. Італійський фахівець зумів фінішувати з лондонцями на 4-й сходинці АПЛ. Цьогоріч "шпори" вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від "Мілана".

Хто такий Антоніо Конте

Іменитий тренер, який розпочав діяльність у 2006 році з "Ареццо". Перших успіхів досягнув із "Барі", з яким виграв Серію B 2008/09. Далі працював із "Аталантою" і "Сієною".

У 2011-2014 рр. очолив туринський "Ювентус". Зі "Старою синьйорою" здобув 3 Скудетто та два Суперкубки Італії. Пізніше зробив чемпіоном Англії "Челсі" (2016/17), а також виграв із "синіми" Кубок Англії 2017/18. Нарешті з міланським "Інтером" здобув чемпіонський титул у сезоні 2020/21.

Чотириразовий переможець номінації "Золотої лави" – призу найкращому тренеру чемпіонату Італії. У 2021 році введений зо Залу слави італійського футболу.

До слова, раніше розібрали гольові подвиги Холанда в Лізі чемпіонів і АПЛ.

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